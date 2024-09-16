Министр обороны Израиля заявил о необходимости силового ответа «Хезболле»

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал дать силовой отпор шиитскому ливанскому движению «Хезболла». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 12-ый канал израильского телевидения.

Такое заявление Галант сделал во время разговора со спецпосланником США по Ливану Амосом Хохштейном. По мнению израильского министра, единственная возможность обезопасить северные районы Израиля заключается в том, чтобы дать силовой отпор «Хезболле».

«Единственный оставшийся способ вернуть жителей севера домой - военные действия против "Хезболлы"», — заявил он.

Ранее министры обороны Израиля и США провели телефонный разговор.