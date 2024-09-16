Белгород обстреляли из чешских РСЗО

В понедельник украинские военные в очередной раз обстреляли Белгород. Причем били аккурат по жилым кварталам, где никогда не было и нет военных объектов. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства.

"Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали Белгород и более 10 населенных пунктов региона, пострадали девять человек - восемь в Белгороде, один в поселке Разумное", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады скорой помощи доставили раненых в медицинские учреждения города", - написал губернатор.

Пострадавшая при утреннем обстреле Белгорода женщина находится в операционной. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников на совещании.

"Травматические поражения верхних и нижних конечностей.Верхняя, скорее всего, будет ампутирована. Была остановка сердца, проводили реанимационные мероприятия, успешно", - рассказал министр.

В итоге в Белгороде в 21 многоквартирном доме повреждено остекление. Один частный дом сгорел полностью. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также поврежден газопровод. В результате атак ВСУ на другие населенные пункты пострадавших нет, однако нанесен ущерб.