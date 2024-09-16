Эксперт оценил варианты службы иностранных наемниц в ВСУ

Иностранные женщины-наемницы в составе подразделений ВСУ могут не только служить на военных специальностях, но и заниматься оказанием сексуальных услуг, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, их количество в украинских войсках близко к статистической погрешности.

Женщины как наемники — явление нетипичное. Очень редко можно услышать про их присутствие, в том числе на Украине. Есть единичные случаи, но это погрешность. А сами наемницы на стороне ВСУ могут заниматься чем угодно. Не обязательно речь о военном деле или медицинских специальностях. Допускаю, что они предоставляют в том числе и сексуальные услуги, — сказал Корнилов.

Ранее сообщалось, что американка, записавшая матерный ролик с оскорблениями россиян в зоне СВО, оказалась капитаном Береговой охраны США. Женщину зовут Келли Деннинг. Она прибыла на Украину в качестве волонтера, и на появившихся кадрах на ее форме видна надпись «медик». При этом она держала в руке выстрел для гранатомета РПГ-7, которым угрожала гражданам РФ.