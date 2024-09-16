ВСУ уничтожают мосты через реку Сейм в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят артиллерийские удары по мостам и переправам через реку Сейм, проходящую в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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Корреспондент агентства снял видеоролик, на котором показаны последствия ударов по одному из мостов. На кадрах видно, что подъезды к сооружению были разрушены. Сам мост имеет повреждения дорожного покрытия.

По словам журналиста, над разрушенным мостом регулярно дежурят украинские беспилотники, которые не дают подъехать технике для его восстановления. В случае появления машин дроны сразу атакуют их. На видео также показана сгоревшая сельхозтехника, расположенная рядом с мостом.

До этого жительница Курской области Ангелина Покровская рассказала, что солдаты ВСУ обстреливали гражданские автомобили, когда их владельцы хотели покинуть территорию Суджанского района. По ее словам, жителям села Гуево приходилось пешком через лес покидать населенный пункт.