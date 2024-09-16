Глава НАТО назвал законными удары Украины по территории России

У Украины есть законное право атаковать цели на территории России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова передает РИА Новости.

В альянсе также не видят рисков перерастания украинского конфликта в мировую ядерную войну, поскольку со стороны России не наблюдается «каких-либо изменений в позиционировании ядерных сил», подчеркнул Столтенберг.

Ранее журнал The Economist предположил, что администрация президента США Джо Байдена может тайно разрешить Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории.