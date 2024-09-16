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Глава НАТО назвал законными удары Украины по территории России

У Украины есть законное право атаковать цели на территории России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова передает РИА Новости.

Глава НАТО назвал законными удары Украины по территории России
© globallookpress.com

В альянсе также не видят рисков перерастания украинского конфликта в мировую ядерную войну, поскольку со стороны России не наблюдается «каких-либо изменений в позиционировании ядерных сил», подчеркнул Столтенберг.

Ранее журнал The Economist предположил, что администрация президента США Джо Байдена может тайно разрешить Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории.

Военные новости
Йенс Столтенберг
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Украина