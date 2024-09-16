Украинское командование рискует фронтовыми позициями на фронте из-за авантюрного нападения на Курскую область, считает старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли. Российская газета

«Пока что Украина не добилась успеха в своих попытках заставить Москву отвлечь значительные силы с востока, где измотанные войска Киева продолжают сдавать позиции», — цитирует Ли Financial Times. RT на русском

Ли также предупредил, что с приходом холодов позиции ВСУ можно будет легко обнаружить и уничтожить. Свободная пресса