Киеву указали «окно возможностей» для переговоров с РФ

США и Украине будет выгоднее всего приступить к переговорам с Россией до наступления зимы. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, передает РИА «Новости».

По его мнению, для достижения мира на Украине есть только два окна возможностей.

«Первое — до наступления зимы. Именно сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход. Но пока Киев политически не готов принять такую сделку», — считает Риттер.

Он уверен, что, если Киев не приступить к переговорам с РФ до конца года, то понесет колоссальные потери. В таком случае в следующий раз, по словам Риттера, окно возможностей откроется только весной, но у Украины уже не будет никакой переговорной позиции, поскольку «она уже будет разгромлена».