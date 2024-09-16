Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Курскую область с воздуха

Российские средства противовоздушной обороны пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Как уточнили в ведомстве, в 16:45 по московскому времени дежурные военные сбили над российской территорией очередной украинский беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее еще в двух муниципалитетах Курской области объявили обязательную эвакуацию. Речь идет о Рыльском и Хомутовском районах, располагающихся в 15-километрах от границы с Украиной. По словам губернатора региона Алексея Смирнова, координировать мероприятия будут силовики, администрация и дружинники. Он призвал местных жителей с пониманием отнестись к решению властей.