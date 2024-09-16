Польше не удается сформировать бригаду для ВСУ из живущих в стране украинцев

Польша пока не набрала достаточного количества добровольцев из числа проживающих в стране граждан Украины для формирования бригады для ВСУ. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Российская газета

«Насколько я знаю, у нас пока нет достаточного количества добровольцев для формирования бригады», - признался польский дипломат. ТАСС

Ранее польская газета Dzienik Gazeta Prawna сообщила, что сроки создания так называемого украинского легиона сорваны. В результате создание подразделения из украинцев осталось инициативой только на бумаге. Lenta.ru