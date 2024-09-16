США могут тайно разрешить ВСУ бить вглубь РФ

Соединенные Штаты могут снять запрет на нанесение ударов вглубь России. Вместе с тем, Вашингтон не станет открыто заявлять об этом, а тайно уведомит Киев, пишет Economist.

По данным журнала, президент США Джо Байден на прошлой неделе встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили текущую повестку, в частности, конфликт на Украине.

После встречи пресс-служба Белого дома не сделала каких-либо заявлений по вопросу об использовании дальнобойных ракет для ударов по объектам на территории России.

Журналисты отметили, что Владимир Зеленский пообещал представить Бай дену в ходе встречи на полях ГА ООН «план победы», основанный на «взаимосвязанных решениях», которые дадут Украине достаточно возможностей, «чтобы направить этот конфликт на путь мира».

По их оценке, Байден все же может уступить после встречи с Зеленским. Они добавили, что встреча предположительно пройдет без прессы, об ее итогах не будет сообщаться публично.

Аналитики констатировали, что решение с высокой долей вероятности будет подтверждено только после того, как цели в России будут поражены западными ракетами.