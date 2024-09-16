У российской границы замечен американский самолет-разведчик

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint был замечен в районе российско-финской границы. Самолет вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши, что подтверждают данные веб-сервиса Flightradar.

© NIDS/NATO Multimedia Library

«Самолет вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши в 11.23 по МСК», — согласно информации сайта Flightradar, который отслеживает рейсы.

Самолет-разведчик часто используется для мониторинга и сбора данных.

© Flightradar

Ранее сообщалось, что вблизи Черного моря и Крыма замечено скопление американских разведывательных самолетов, что вызвало предположения о возможных военных действиях. В Севастополе была объявлена кратковременная угроза атаки баллистическими ракетами, которая, по словам губернатора региона Михаила Развожаева, была спровоцирована украинскими военными с целью проверки системы обороны Крыма, передает RT.