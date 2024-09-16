В Курской области спецназ Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами уничтожил группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Lenta.ru

Сообщается, что информацию о прячущихся в лесопосадке военных передали местные жители. Росгвардейцы прибыли на место, исследовали его с помощью беспилотников и начали преследовать противника. Российская газета

Ранее в Минобороны России сообщали об освобождении от ВСУ двух населенных пунктов в Курской области. Речь идет о селах Успеновка и Борки. Помимо этого, российская армия отразила атаки семи бригад противника в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский. По данным Минобороны, за прошедшие сутки противник потерял до 440 военнослужащих. News.ru