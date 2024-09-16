Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии, чтобы не объявлять мобилизацию. По словам журналиста, сейчас в ВС РФ формируются резервные бригады.

«Неужели мобилизация?» — спрашивают подписчики. Мне кажется, чтобы произошла мобилизация, НАТО должно объявить нам войну. Официально, с разрывом дипотношений. А штатка сейчас расширяется как раз для того, чтобы мобилизацию не объявлять, — написал Коц.

Как отметил военкор, сегодня динамика приема на контрактую службу складывается таким образом, что дает возможность создавать «новую сетку». Коц выразил надежду, что в ней будут предусмотрены штатные места служб БПЛА в полках, где их еще нет.

Путин увеличил численность Вооруженных сил России

16 сентября Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Документ вступит в силу с 1 декабря 2024 года. Правительству поручено предусмотреть выделение бюджетных средств для реализации распоряжения.

Последний раз штатная численность российской армии изменялась в 2023 году. Тогда указом главы государства ее повысили до 2,2 млн человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих.