Россия может получить доступ к военным технологиям США

У российских специалистов появилась возможность досконально изучить ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд». По его словам, это может приоткрыть для Москвы доступ к американским военным технологиям.

Аналитик отметил, что раньше у российских инженеров не было возможности изучить целый снаряд данной РСЗО, поскольку после попадания в цель он разрушался. Однако сейчас, похоже, удалось раздобыть относительно целую ракету. По его словам, это позволит специалистам собрать полную картину «жизнедеятельности» боеприпаса.

Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса, — сказал Анпилогов.

Он отметил, что до этого похожая история была со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ возлагали большие надежды. После того как российским инженерам удалось изучить эти боеприпасы, их эффективность применения снизилась.

Ранее Анпилогов заявлял, что пересмотр Западом основополагающих документов в сфере ядерного сдерживания и перемены в мире вынуждают Россию обновлять свою ядерную стратегию. По его словам, действующая доктрина уже во многом устарела. В условиях появления новых средств доставки вооружений и новых возможностей для нанесения атак не только ядерным, но и конвенциональным вооружением, пересмотр доктрины — дело ближайшего времени, считает аналитик.

До этого академик Алексей Арбатов заявил, что ядерный потенциал России значителен и постоянно обновляется. По его словам, вооружений РФ хватит для того, чтобы уничтожить всех потенциальных противников.