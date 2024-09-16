Канада отправит Украине оружие времен Второй мировой войны

Канада в качестве меры поддержки отправит Украине пистолеты времен Второй мировой войны, которые собиралась утилизировать. Об этом пишет издание Ottawa Citizen.

По данным издания, изначально планировалось уничтожить 11 000 пистолетов Browning Hi-Power калибра 9 мм. Но теперь 10 500 из них будут отправлены на Украину.

Поставки пистолетов Browning Hi-Powers, снятых с вооружения после получения новых современных, начнутся в декабре, пояснила пресс-секретарь Министерства национальной обороны Андре-Анн Пулен.

При этом изначально планировалось, что все военные подразделения отправят Browning на склады снабжения канадских вооруженных сил в Квебеке и Альберте для утилизации к концу этого года. Небольшое количество будет сохранено для военных музеев.

Также министр обороны Билл Блэр объявил, что Канада планирует отправить Украине 970 пулеметов C6.

По данным федерального правительства, с февраля 2022 года Канада выделила Украине более $19,5 млрд в виде общей помощи, включая $4,5 млрд в виде военной техники. Сюда входят боевые танки Leopard, бронированные боевые машины поддержки, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 и соответствующие боеприпасы, а также беспилотники с высоким разрешением, говорится в статье.

Напомним, что страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику, в том числе считавшиеся одними из лучших танки Leopard.

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В начале мая в Москве на Поклонной горе открылась выставка захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации образцов трофейного вооружения и техники стран НАТО. Минобороны России отмечало, что на выставке были показаны, в том числе танки Leopard и боевая машина пехоты Marder, а также американская БМП Bradley. Кроме того, посетители могли ознакомиться со стрелковым оружием, боевыми документами и картами.