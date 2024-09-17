Российский «Иноходец» феерично подорвал американскую РСЗО

Военный корреспондент Евгений Поддубный показал уничтожение американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS. Точный удар был нанесен российским беспилотником «Иноходец».

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По словам Поддубного, ВСУ пригнали пусковую установку южнее населенного пункта Новый Путь, в 38 км северо-западнее города Сумы. Обнаружить противника смогла российская разведка.

Расчет БПЛА «Иноходец» сработал блестяще — при детонации боекомплекта РСЗО на воздух взлетели как сама установка, так и машина сопровождения, и личный состав противника, — отметил Поддубный.

В Минобороны подтвердили информацию. По данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара уничтожена не только пусковая установка РСЗО М270 «MLRS» ВСУ, но также боекомплект в количестве около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава противника.

До этого стало известно, что экипажи БМП-3 группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении. Военные из разведывательного подразделения с использованием БПЛА вычислили, откуда ведет огонь противник. В течение нескольких минут экипажи БМП-3 выехали на огневые позиции и ударили по подразделению ВСУ.