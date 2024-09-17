Российский «Иноходец» феерично подорвал американскую РСЗО

Военный корреспондент Евгений Поддубный показал уничтожение американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS. Точный удар был нанесен российским беспилотником «Иноходец».
По словам Поддубного, ВСУ пригнали пусковую установку южнее населенного пункта Новый Путь, в 38 км северо-западнее города Сумы. Обнаружить противника смогла российская разведка.
Расчет БПЛА «Иноходец» сработал блестяще — при детонации боекомплекта РСЗО на воздух взлетели как сама установка, так и машина сопровождения, и личный состав противника, — отметил Поддубный.
В Минобороны подтвердили информацию. По данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара уничтожена не только пусковая установка РСЗО М270 «MLRS» ВСУ, но также боекомплект в количестве около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава противника.
До этого стало известно, что экипажи БМП-3 группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении. Военные из разведывательного подразделения с использованием БПЛА вычислили, откуда ведет огонь противник. В течение нескольких минут экипажи БМП-3 выехали на огневые позиции и ударили по подразделению ВСУ.