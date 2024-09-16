Штатная численность Вооруженных сил России увеличена до двух миллионов 389 тысяч человек. Из них 1,5 млн — это военнослужащие. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 389 130 единиц. В том числе 1,5 млн военнослужащих», — говорится в указе президента.

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Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

Он опубликован на портале нормативно-правовых актов. В прошлый раз Путин увеличил штатную численность в декабре 2023 года. Она составляла 2 209 130 человек.