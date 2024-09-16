На ЗАЭС заявили о росте числа угроз со стороны ВСУ

В последнее время выросло количество угроз Запорожской атомной электростанции со стороны украинских боевиков. Об этом телеканалу «Звезда» заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, прикладываются максимальные усилия для обеспечения безопасности.

«Атакам ВСУ постоянно подвергаются Энергодар и близлежащие населенные пункты. Киевский режим бьет и по объектам жизнеобеспечения, подвергая опасности жителей города и атомную станцию», - добавила Евгения Яшина.

Она отметила, что эксперты Международного агентства по атомной энергии постоянно находятся на станции. Они фиксируют все последствия ударов националистов.

Напомним, недавно глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС. По итогам визита он заявил, что ситуация на станции остается нестабильной и хрупкой. По его мнению, частично или полностью подорваны все компоненты ядерной безопасности АЭС.