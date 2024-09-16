Минобороны РФ озвучило потери ВСУ за сутки

Потери Вооруженных сил Украины за сутки составили около 1915 человек, российскими военнослужащими также был нанесен удар по украинскому военному аэродрому и сбит МиГ-29. Об этом говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, подразделениями группировки войск «Запад» улучшено тактическое положение, отражены восемь контратак штурмовых групп и уничтожено до 600 военнослужащих ВСУ, а также военная техника, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Более выгодные рубежи и позиции был заняты и подразделениями группировки войск «Южная», отметили в Минобороны РФ. В результате ВСУ потеряли до 550 военнослужащих.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 63-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 122-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии (…) Отразили девять контратак штурмовых групп. (…) Потери украинских формирований составили свыше 530 военнослужащих», - говорится в сводке.

В зонах ответственности российских группировок «Север», «Восток» и «Днепр» потери Вооруженных сил Украины составили 235 военнослужащих.

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Также российские военные нанесли «поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения» и сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, подчеркнули в Минобороны России.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что за сутки ВСУ шесть раз пытались прорваться в Курскую область, но были отброшены, понеся серьезные потери. При этом российские военные зачистили село Борки в Суджанском районе.