Появились кадры приготовления шашлыка при помощи FPV-дрона

Боевые беспилотники умеют не только разрушать и убивать. В умелых руках FPV-дрон может стать и средством для разжигания углей в мангале. Наверное, самым дорогим из возможных, но на фронте любые развлечения хороши.

Кадры нетривиального использования квадрокоптера опубликовал канал "Дневник мракоборцев". Его ведет снайпер спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", воюющий сейчас в Курской области.

Зависший над импровизированным очагом БПЛА струей воздуха от своих винтов раздувает угли.