Хуситы сбили третий за неделю беспилотник США

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) подтвердило, что сбило в центральной части Йемена третий за неделю американский дрон-разведчик MQ-9. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Нашим средствам ПВО удалось сбить американский беспилотник MQ-9, когда он совершал враждебные действия в воздушном пространстве провинции Дамар», — заявил он.

Сариа отметил, что Вооруженные силы Йемена продолжают противостоять агрессии США и Великобритании и их враждебным действиям.

8 сентября хуситы в очередной раз сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. В начале августа хуситы, контролирующие север страны, уже сбивали ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Куб» американский MQ-9 Reaper.

Ранее йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по Тель-Авиву.