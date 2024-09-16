Российская армия начала «выжигать» Вооруженные силы Украины в приграничье Харьковской области, сообщает Telegram-канал WarGonzo. На опубликованных им кадрах видно, что ВС РФ обрушили на противника всю мощь артиллерии.

Канал уточняет, что кадры архивные и российские войска уже взяли под контроль поселок, представленный на видео. На кадрах зафиксировано, как ВС РФ точечно и планомерно поражают одну за другой позиции противника. От ударов раздавались взрывы и высоко взметался дым. Отмечается, что таким образом российские бойцы минимизировали шансы ВСУ пойти в наступление на данном участке СВО.

Ранее российская армия уничтожила военных Вооруженных сил Украины, которые скрывались в лесах в Курской области. По данным Минобороны РФ, противник был ликвидирован артиллерийскими ударами расчетов группировки войск «Север». На представленном ведомством видео заметно, что российские бойцы нанесли несколько четких ударов.

Также Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения гаубицы американского производства М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она была ликвидирована барражирующим боеприпасом «Ланцет» на Волчанском направлении. Замаскированную огневую позицию вскрыли с помощью операторов БПЛА Zala.