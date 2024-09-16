Две АПЛ Севфлота перебросили на Тихоокеанский флот подо льдами Арктики

Минобороны России сообщило о переброске подо льдами Арктики двух подводных лодок - атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» и атомного ракетного подводного крейсера «Красноярск». Подлодки были переброшены с Северного флота на Тихоокеанский флот.

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Переброска подлодок прошла в рамках учений «Океан-2024», длина маршрута превысила 4 000 морских миль. Сегодня подводные крейсеры в надводном положении и в боевом охранении корвета «Гремящий», при сопровождении спасательного буксира СБ-408 продолжили движение в назначенный район.

«Император Александр III» - третий серийный корабль, построенный по проекту 955 «Борей-А». Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению.

Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство стратегических «Бореев» ведется на Севмаше.

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» - это проект 885 «Ясень-М». Подводные лодки проекта - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. На их вооружении находятся мины, торпеды, ракеты «Калибр» и «Оникс».