С момента вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 14 тысяч бойцов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По сообщению оборонного ведомства, потери украинских войск составили 13 800 военнослужащих, а также более 1500 единиц техники.

«[ВСУ потеряли] 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, 439 автомобилей, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня», — заявило Министерство обороны о потерях ВСУ техники.

ВС России освободили два населенных пункта в Курской области

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.