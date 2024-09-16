На Западе оценили невосполнимые потери Украины в ходе СВО

ВСУ потеряли превосходящие западные F-16 истребители Су-27, сообщает Military Watch Magazine. Эти потери в издании считают невосполнимыми.

Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолет со схожими летными характеристиками и высокой живучестью, <...>. Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы, — говорится в публикации.

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Автор отмечает, что Су-27 превосходит F-16 в размере и дальности радара. Так как СССР не экспортировал самолет никому, кроме КНР, союзники не смогут передать их Украине для восполнения утерянных единиц.