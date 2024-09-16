По мере продвижения российских войск в Донбассе западные политики усиливают давление на Украину, призывая ее сесть за стол переговоров с Россией, пишет The Washington Post. Но, как отмечает газета, в случае начала переговоров ВСУ могут устроить военный переворот в стране.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что встретится с президентом США Джо Байденом в конце сентября. Президент Украины пообещал представить Байдену план завершения конфликта. Однако будущее американской поддержки Украины «находится на грани», подчеркивает WP.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его напарник, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс ясно дали понять, что их план по завершению кризиса предусматривает территориальные уступки со стороны Украины, отмечает газета.

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По версии The Washington Post, некоторые украинские военные и их семьи будут яростно сопротивляться заключению мира с Россией. Один из украинских военных заявил газете, что в случае переговоров «будет переворот».

«Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в не затронутых боевыми действиями городах», – передает The Washington Post слова украинского солдата.

Ранее на фоне атак в Курской области президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не будут вести переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям». В МИД РФ сообщили, что тема переговоров поставлена на «долгосрочную паузу».

Источники газеты The Washington Post рассказали, что в августе Россия и Украина должны были провести секретные переговоры в Катаре, но атака в Курской области сорвала эти планы.