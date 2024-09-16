Обозначены преимущества российского «Князя Вандала Новгородского»

Беспилотник-камикадзе «Князь Вандал Новгородский», управление которым осуществляется по оптоволокну, имеет ряд преимуществ перед беспроводными дронами. Основные достоинства нового российского беспилотника Алексей Чадаев.

По его словам, «Князь Вандал Новгородский» неуязвим для радиоэлектронных борьбы и разведки, имеет высокую скорость обмена информацией между устройством и станцией управления (до 1 гигабита с секунду в оба направления), не зависит от рельефа местности. При этом по стоимости новый беспилотник примерно эквивалентен FPV-дрону с управлением по радиоканалу.

К недостаткам «Князя Вандал Новгородский» разработчик отнес, в частности, ограничения по его маневренности и дальности полета, а также риски обрыва кабеля. Чадаев заметил, что 10 десять пусков приходится до 2 обрывов.

В августе глава Курской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе против Вооруженных сил Украины применили устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в новгородском НПЦ.