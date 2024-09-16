Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с руководством сирийской террористической группировки по вопросу вербовки боевиков для участия в украинском конфликте. Об этом пишет сирийская газета Al-Watan.

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Источники издания отметили, что Буданов* ведет переговоры с главой террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»** Абу Мохаммадом Джуляни.

Вербовка боевиков для участия в конфликте на Украине на стороне Вооруженных сил Украины ведется в провинции Идлиб. В первую очередь вербуют выходцев с постсоветского пространства, утверждает издание.

«Ожидается удвоение числа террористов, отправленных Украину после их вербовки в пользу Киева за последние два месяц», - говорится в статье.

Ранее руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил о том, что до конца 2024 года Вооруженные силы Украины ждут проблемы, а ситуация будет сложной. Он напомнил, что уже говорил представителям западной прессы о том, что «хороших новостей в этом году много не будет».

*внесен в перечень экстремистов и террористов в России.

**террористическая группировка, запрещена в России.