Украина с подачи Соединенных Штатов готовит инсценировку якобы "российского ракетного удара" по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) РФ.

По поступающим данным, целью может стать детский сад или больница. Киев предусматривает широкое медийное освещение трагедии с привлечением ведущих международных СМИ.

В СВР отмечают, что таким образом украинские власти хотят повысить боевой дух Вооруженных сил Украины (ВСУ), обосновать снятие Западом ограничений на применение вооружений вглубь территории РФ, а также привлечь поддержку стран глобального Юга. Кроме того, США хотят использовать провокацию для усиления давления на Иран и КНДР, поскольку инсценированный удар будет нанесен якобы их ракетами.