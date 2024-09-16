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Украина с подачи США готовит инсценировку российского ракетного удара

Украина с подачи Соединенных Штатов готовит инсценировку якобы "российского ракетного удара" по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) РФ.

СВР: Украина с подачи США готовит инсценировку российского ракетного удара
© globallookpress.com

По поступающим данным, целью может стать детский сад или больница. Киев предусматривает широкое медийное освещение трагедии с привлечением ведущих международных СМИ.

В СВР отмечают, что таким образом украинские власти хотят повысить боевой дух Вооруженных сил Украины (ВСУ), обосновать снятие Западом ограничений на применение вооружений вглубь территории РФ, а также привлечь поддержку стран глобального Юга. Кроме того, США хотят использовать провокацию для усиления давления на Иран и КНДР, поскольку инсценированный удар будет нанесен якобы их ракетами.