Украинская армия может попасть в «котел» в Угледаре

Украинские подразделения могут попасть в окружение российских сил в городе Угледаре. Об этом заявляет РИА Новости в своем материале.

© Газета.Ru

Как пишет агентство, армия РФ стремится добиться максимального успеха на ключевых направлениях до распутицы, которая осложняет наступательные действия и логистику войск. В настоящее время ВСУ практически везде перешли к обороне и иногда пытаются контратаковать.

К зиме линия фронта может существенно сдвинуться, считает РИА Новости.

По его информации, в битве за Угледар наметился «серьезный прогресс». Попытки лобовых штурмов не принесли успеха, поэтому тактику сменили на окружение.

В данный момент ВС РФ заняли несколько сел и когда будет занята Богоявленка, засевшие в Угледаре украинские военные окажутся в кольце, заявило агентство.

Осенняя распутица помешает снабжать ВСУ через поля, а опавшая листва не позволит прятаться в лесопосадках.

7 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военные подошли близко к Угледару.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Новогродовку.