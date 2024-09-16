Командир ВСУ пригрозил переворотом Зеленскому

Известный командир группы БПЛА ВСУ с позывным "Мадьяр" пригрозил в соцсетях президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает военкор Руслан Татаринов.

© Российская Газета

Одиозный офицер Роберт Броуди, более известный как "Мадьяр", обратился к Зеленскому в связи со слухами о том, что тот, якобы, готовится провести переговоры с Россией. Командир пообещал, что если переговоры не будут учитывать интересы украинского народа, то миллион бойцов ВСУ вернется с фронта домой и свергнет правительство.

Напомним, что группа БПЛА "Мадьяра" считается одной из самых эффективных в ВСУ. За ней давно ведут охоту ВС России. Несколько раз операторы и офицеры этого подразделения попадали под ракетные удары и несли серьезные потери.