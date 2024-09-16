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Бойцов и офицеров 6-го батальона территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) под командованием Игоря Пузика с позывным Злой называли паралимпийцами.

По словам Пузика, такое прозвище закрепилось за бойцами из-за того, что среди состава батальона нет ни одного человека без ранения, включая командира, следует из сообщения в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

Российские срочники, попавшие в плен ВСУ в Курской области, сражались до последнего патрона, а оказавшись в колонии в Сумской области, каждое утро пели гимн России и «Катюшу», чтобы перекричать гимн Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» обнаружили в личных вещах убитого спецназовца Вооруженных сил Украины в Курской области инструмент для клеймения, который, предположительно, мог быть использован для пыток захваченных российских бойцов.

Во время освобождения населенного пункта Нижняя Паровая в Курской области российские добровольцы нашли клейматор в вещах ликвидированного украинского солдата. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.