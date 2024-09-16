Швеция возглавит командование базой НАТО в Лапландии

Создаваемая в финской Лапландии база НАТО будет находиться под шведским командованием. Об этом сообщил телеканал MTV3 со ссылкой на источники.

Телеканал утверждает, что Швеция будет нести ответственность за руководство базой и управление войсками. Не исключено, что в Финляндию отправят 20-50 шведских офицеров, а персонал базы будет в основном шведским. Это позволит Финляндии сосредоточиться на защите южной части страны, говорится в сообщении.

16 сентября в Стокгольме пройдет совместное заседание правительств Швеции и Финляндии. 15 сентября премьер-министры этих стран в совместном письме, опубликованном в финских и шведских СМИ, подчеркнули важность совместного членства в НАТО.