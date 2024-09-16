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СМИ: Американская база в Сирии подверглась ракетному удару

База американских Вооруженных сил Хараб аль-Джир в Сирии подверглась ракетному удару. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Американская база в Сирии подверглась ракетному удару
© globallookpress.com

Телеканал отметил, что не располагает информацией об ответственных за эту атаку.

Другие подробности об ударе не приводятся.

Ранее обстрелу подверглась военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в районе месторождений газа «Конико», напоминает 360.ru. В момент атаки американские военные проводили учения с бойцами курдских «Сирийских демократических сил».

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