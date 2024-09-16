Американская база в Сирии подверглась ракетному удару

База американских Вооруженных сил Хараб аль-Джир в Сирии подверглась ракетному удару. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Телеканал отметил, что не располагает информацией об ответственных за эту атаку.

Другие подробности об ударе не приводятся.

Ранее обстрелу подверглась военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в районе месторождений газа «Конико», напоминает 360.ru. В момент атаки американские военные проводили учения с бойцами курдских «Сирийских демократических сил».