В небе над Курской областью сбили ракету ВСУ

В небе над Курской областью была сбита ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Алексей Смирнов.

"Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!" — написал он.

Смирнов также напомнил местным жителям, что нельзя приближаться к осколкам снарядов, и тем более трогать их руками. О такого рода находках нужно сообщать по телефонному номеру 112.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

16 сентября сотрудники Росгвардии ликвидировали группу украинских военнослужащих на территории Курской области.

Украинские военные находились в лесном массиве. Установить их точное местоположение удалось при помощи БПЛА. При этом изначально об их появлении в Курской области представителям федеральной службы рассказали жители расположенного рядом населенного пункта.