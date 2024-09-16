Российские эксперты приступили к изучению частей ракеты Storm Shadow

Российские специалисты приступили к более детальному изучению частей крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом пишет РИА Новости.

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Как объяснил эксперт, сейчас обследуется донная область боевой части англо-франзуской ракеты.

«Донная часть основного боевого заряда. В ней находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть ракеты», — указал он.

Российские ученые изучили кумулятивную часть ракет Storm Shadow — SCALP

По словам специалиста, при пробитии укреплений сначала срабатывает предзаряд. Затем он кумулятивной струей создает отверстие, в котором уже срабатывает изучаемая часть ракеты.

Ранее газета The Times писала, что используя при ударах по России ракеты Storm Shadow, Украина должна будет полагаться на данные США. Storm Shadow наводятся на цель с помощью GPS, однако российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно глушат сигналы навигации. Альтернативой является использование засекреченной американской системы картографических данных, однако США не дают Киеву добро на использование подобного оружия для ударов вглубь России.