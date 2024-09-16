Танкист рассказал об эффективности «мангалов»

Установленный на Т-80БВ козырек для защиты верхней полусферы танка, который называют «мангалом», несколько раз спас экипаж от беспилотников. Об эффективности дополнительной защиты рассказал механик-водитель танка с позывным Родригес, передает ТАСС.

«Было наступление, примерно метров 150 до столкновения. Начали отрабатывать, поступила команда от командира, мы разворачиваем машину и уезжаем. Я начинаю ее разворачивать, и нас FPV [дрон] догоняет, и потом еще с РПГ [снаряд]. Если бы не было этой конструкции, тот же камикадзе или еще что-то сразу прилетело бы в броню», — сказал танкист в ролике Минобороны России.

По его словам, в другом эпизоде дополнительная защита выдержала попадание шести дронов, сохранив машину. Командир танка с позывным Кот добавил, что на стоянке технику маскируют деревьями, которые мешают рассмотреть танк с дрона и обеспечивают дополнительную защиту.

Ранее сотрудник «Уралвагонзавода» рассказал о российском танке с «мангалом», который смог выдержать более ста попаданий ракет и дронов.

В августе «Ростех» сообщил о создании высокопрочной антенны для установки поверх «мангала». Устройство совместимо с радиостанциями, работающими на частоте от 30 до 520 мегагерц.