Взятые в плен в Курской области десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились к киевским властям с просьбой забрать их из плена как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель российского силового ведомства рассказал, что украинских солдат взяли в плен российские бойцы мотострелкового полка 1427 к юго-западу от населенного пункта Нечаев Курской области. На допросе бойцы ВСУ показали, что их командование умышленно не эвакуирует с поля боя погибших и раненных военных.

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«Также всушник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их "кинуло", и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области», — рассказал источник агентства.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.