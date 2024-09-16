Российский боец уничтожил пулеметный расчет украинской ДРГ

Командир отделения охраны старший сержант Дмитрий Саламаха уничтожил из гранатомета пулеметный расчет диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

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Как рассказали в ведомстве, в составе боевой группы Саламаха выдвинулся для выполнения боевых задач. В ходе движения группы головной дозор вступил в бой с украинской ДРГ, тогда Саламаха принял решение обойти позицию противника и атаковать с фланга. ВСУ обнаружили боевой группы и начал вести обстрел.

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«Оперативно добравшись до выгодной огневой позиции, Дмитрий Саламаха точным выстрелом из гранатомета уничтожил пулеметный расчет украинских диверсантов», — заявили в Минобороны.

Ранее российские военные группировки войск «Центр» уничтожили украинскую ДРГ в Новогродовке Донецкой народной республики (ДНР). Диверсанты пытались проникнуть в город на БТР, однако были замечены российскими солдатами.