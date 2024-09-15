Боррель: отказ разрешить ВСУ удары по РФ подрывает доверие к поддержке ЕС

Отказ ряда стран разрешить Киеву наносить удары европейским оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке ЕС, написал глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.

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Он заявил, что члены ЕС взяли на себя обязательство сделать все, чтобы помочь Киеву обороняться, а это предполагает возможность эффективно реагировать на нападение и наносить удары по источнику опасности — «бить лучников, а не только стрелы».

«Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран, поэтому единой позиции ЕС по этому вопросу нет», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас политика объединения с точки зрения жизней граждан Украины обходится дорого и подрывает доверие к европейской решимости поддерживать Украину.

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В конце августа по итогам неформального заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что, если Запад снимет ограничения на использование иностранного вооружения против России, это не вызовет прямую войну с Москвой. Он просил страны ЕС «войти в положение» Украины и уравнять ее возможности по атакам с российскими. Латвия, Польша, Франция, Швеция и Нидерланды на этом фоне высказались за полное снятие ограничений для ВСУ, ряд стран, в том числе Венгрия и Словакия, выступили против.