ВСУ пять раз за сутки попытались прорвать границу в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки пять раз попытались прорвать госграницу в районе Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье», — говорится в сообщении.

Противник в ходе попыток прорыва границы потерял до 40 солдат, шведскую боевую машину пехоты CV-90, два танка, инженерную машину заграждения и четыре боевых бронированных машины.