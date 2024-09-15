Минобороны заявило об отражении попыток прорыва ВСУ в Курскую область

За сутки украинские формирования шесть раз пытались прорваться в Курскую область, но были отброшены, понеся серьезные потери. Об этом говорится в сводке боевых действий Минобороны России за 15 сентября.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными. Уничтожены 3 танка, бронетранспортер и 5 боевых бронированных машин.

В воскресенье стало известно, что российские военные зачистили село Борки в Суджанском районе Курской области от формирований противника.