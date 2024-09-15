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«Страна»: На Украине есть «заштатная» армия из тысяч солдат ВСУ

На Украине существует «неформальная» армия, состоящая из тысяч военнослужащих. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На Украине есть «заштатная» армия из тысяч солдат ВСУ
©  Минобороны РФ
— На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их «нет», — указано в публикации.

Согласно информации издания, эти военнослужащие не фигурируют в официальных кадровых списках своих подразделений, в результате чего не получают официальную заработную плату.

Тем не менее каждый месяц им выплачивается сумма около тысячи рублей в пересчете на российскую валюту. Из-за того, что они не уволены из состава Вооруженных сил Украины, эти граждане лишены возможности устроиться на другую работу.

В издании отметили, что чаще всего это касается военнослужащих, находящихся на лечении после получения ранений на фронте. Если после двух месяцев лечения состояние раненого не позволяет ему вернуться к службе, его выводят за штат, передает «РГ».

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Украинские войска пытались сосредоточить силы в районе Суджи Курской области. Однако удары со стороны российских сил не позволили противнику сформировать «кулак». Об этом сообщил командир одного из отрядов с позывным «Аид».

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