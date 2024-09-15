На Украине есть «заштатная» армия из тысяч солдат ВСУ

На Украине существует «неформальная» армия, состоящая из тысяч военнослужащих. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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— На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их «нет», — указано в публикации.

Согласно информации издания, эти военнослужащие не фигурируют в официальных кадровых списках своих подразделений, в результате чего не получают официальную заработную плату.

Тем не менее каждый месяц им выплачивается сумма около тысячи рублей в пересчете на российскую валюту. Из-за того, что они не уволены из состава Вооруженных сил Украины, эти граждане лишены возможности устроиться на другую работу.

В издании отметили, что чаще всего это касается военнослужащих, находящихся на лечении после получения ранений на фронте. Если после двух месяцев лечения состояние раненого не позволяет ему вернуться к службе, его выводят за штат, передает «РГ».

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Украинские войска пытались сосредоточить силы в районе Суджи Курской области. Однако удары со стороны российских сил не позволили противнику сформировать «кулак». Об этом сообщил командир одного из отрядов с позывным «Аид».