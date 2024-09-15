Названо количество пропавшего на Украине оружия с февраля 2022 года

Более 270 тысяч единиц оружия пропали либо были похищены на Украине с февраля 2022 года. Таковы данные военных экспертов и сервиса «Опендатабот», мониторящего государственные реестры, передает ТАСС.

Исчезнувшее оружие составляет 40% от общего количества, зарегистрированного в едином реестре.

Чаще всего исчезали охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%), карабины (10,8%). Наиболее популярная модель — автомат АК-74, недостает 51 008 единиц.

Глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин считает, что все эти автоматы и ружья окажутся на черном рынке.

Только за неполный 2024 год на Украине украли или потеряли 78 217 единиц оружия. Это в четыре раза больше, чем до начала конфликта.

«Ситуация с нелегальным оборотом оружия на Украине с каждым днем все ужаснее», — сказал Учайкин.

По данным МВД Украины, в феврале 2024 года на руках находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признал, что количество преступлений с использованием оружия будет расти.