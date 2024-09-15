Зеленский назвал цель операции в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский назвал целью нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область перемещение российских войск. Об этом пишет «Страна», ссылаясь на интервью политика CNN.

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«Идея состояла в том, чтобы переместить туда (в Курскую область — прим. «Ленты.ру») некоторые российские силы. И я думаю, что это была правильная идея», — заявил Зеленский.

Он также назвал атаку ВСУ на приграничный российский регион рискованной операцией.

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Ранее Зеленский заявил, что нападение вооруженных сил страны на Курскую область привело к желаемым результатам. По его словам, эта операция якобы помогла замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подверг сомнению слова политика.

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов.