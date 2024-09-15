Украинская сторона еще не получила от Соединенных Штатов Америки разрешение на удары их дальнобойным оружием вглубь российских территорий. Об этом в воскресенье, 15 сентября, рассказал главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

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В Белом доме по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не было объявлено о решениях Вашингтона относительно возможности нанесения ударов западным оружием по России.

Ранее Стармер ответил на слова президента России о том, что снятие ограничений на удары Вооруженных сил Украины вглубь территорий РФ будет означать прямое участие НАТО в боевых действиях.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна прислушаться к предупреждению Путина касательно Украины, так как дело может приближаться к мировой войне.

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

США относятся к заявлениям российских властей о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия со всей серьезностью, но при принятии решений руководствуются собственными оценками. Об этом 13 сентября сообщил Джон Кирби.