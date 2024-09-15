ВС России зачистили село Борки в Курской области

Российские военные зачистили село Борки в Суджанском районе Курской области от формирований противника, рассказал в своем Telegram-канале заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Офицер отметил, что в освобождении населенного пункта принимали участие военнослужащие из подразделения «Арбат» и 810-й бригады.

По его словам, в ходе зачистки удалось взять несколько пленных.

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Ранее Алаудинов сообщил, что ВС РФ освободили в Курской области хутор Покровский, сёла Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Он уточнил, что российский флаг водрузили в них морпехи и бойцы 51-го ГПДП.