Алаудинов сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области

Российские военные закрепляются в Борках Курской области. В населенный пункт заведены подразделения закрепления, сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

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В понедельник в Минобороны России сообщили об освобождении населенных пунктов Успеновка и Борки в Курской области.

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