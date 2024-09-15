Пентагон экстренно перебросил войска в район Аляски из-за России и Китая

Пентагон экстренно перебросил вооружение и войска на Алеутские острова. Это произошло после начала российско-китайских военных учений «Океан-2024» в Тихом океане, пишет Business Insider.

По данным издания, срочная переброска войск в район Аляски могла быть продиктована совместными учениями Москвы и Пекина. При этом в Пентагоне заявили, что хотят продемонстрировать возможности экстренно передислоцировать части в отдаленные места.

В числе переброшенного вооружения замечены реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Учения «Океан-2024» начались 10 сентября. Они проходят в акваториях двух океанов и трех морей.

Участвуют более 90 тысяч военнослужащих и свыше 400 кораблей и судов, в том числе 3 корабля и 15 самолетов армии Китая.

Также в сентябре военные моряки России и КНР начнут плановые учения «Север. Взаимодействие – 2024» в Охотском и Японском море. Целью является усиление стратегического сотрудничества и совместное реагирование на угрозы безопасности.