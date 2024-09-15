Дания впервые заключила соглашение с украинским военно-промышленным комплексом на производство САУ «Богдана». Первые 18 установок переданы Киеву. Об этом сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, передает РИА Новости.

Министр сказал, что это была первая сделка, заключенная с Киевом. В июле датское минобороны заказало производство 18 артиллерийских систем «Богдана».

«В эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам», — сказал Поульсен.

Он добавил, что проще закупать оружие на Украине, а также осуществлять его техническую поддержку. Тогда на это тратится значительно меньше средств.

Богдана» — украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) калибра 155 мм. Киев принял ее на вооружение в 2023 году.

Раннее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что киевскому режиму не помогут F-16, системы ПВО или друге оружие, поставляемое Западом.